Пуэрто-Рико может стать 51-м штатом США

В настоящий момент Пуэрто-Рико имеет статус автономной территории США. На референдуме, который прошел в два этапа, жители сперва высказались за изменение политического статуса архипелага, пишет Lenta.ru ссылаясь на сообщение Associated Press.

За это проголосовали 54 процентов избирателей. На втором этапе пуэрториканцы выбирали новое политическое устройство.

Превращение Пуэрто-Рико в 51-й штат США подержало 61 процентов голосовавших, 33 процента проголосовали за придание архипелагу статуса суверенного ассоциированного государства в союзе с США. Только пять процентов поддержали полную независимость территории.

Как уточняет BBC News, для окончательного включения Пуэрто-Рико в состав Соединенных Штатов необходимо решение Конгресса.

Пуэрто-Рико присоединился к США в 1898 году. С 1947 года жители архипелага сами выбирают губернатора, а с 1952 года территория именуется "свободным ассоциированным государством". При этом Белый дом принимает активное участие в управлении территорией.

Пуэрториканцы имеют американские паспорта. А в случае получения архипелагом статуса штата, его жители получат право голосовать на всех американских выборах. В то же время им придется платить федеральные налоги, от которых они освобождены в данный момент.

Против изменения статуса Пуэрто-Рико выступали республиканцы. Их не устраивало то, что официальным языком архипелага помимо английского является испанский. Также им не нравится перспектива предоставления Пуэрто-Рико шести мест в нижней палате Конгресса, поскольку их придется отнять у других штатов.