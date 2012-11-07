В Грузии задержан бывший министр внутренних дел

Его подозревают в злоупотреблении служебным положением. Как заявил адвокат Ахалая, на официальное предъявление обвинения у прокуратуры есть 48 часов.

С именем Ахалая многие в Грузии - в особенности противники президента Михаила Саакашвили - связывают случаи издевательств над заключенными в тбилисской тюрьме, о которых стало известно в сентябре, поясняет Радио Свобода.

После обнародования видеозаписей пыток Ахалая ушел в отставку, а после завершившихся победой оппозиции парламентских выборов в начале октября покинул Грузию. В понедельник он вернулся в страну, заявив, что ни в чем не виновен.