В Грузии задержан бывший министр внутренних дел

00:59, 07 ноября 2012
Мир
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В Тбилиси после допроса в главной прокуратуре Грузии во вторник вечером задержан бывший министр обороны и внутренних дел страны Бачо Ахалая.

Его подозревают в злоупотреблении служебным положением. Как заявил адвокат Ахалая, на официальное предъявление обвинения у прокуратуры есть 48 часов.

С именем Ахалая многие в Грузии - в особенности противники президента Михаила Саакашвили - связывают случаи издевательств над заключенными в тбилисской тюрьме, о которых стало известно в сентябре, поясняет Радио Свобода.

После обнародования видеозаписей пыток Ахалая ушел в отставку, а после завершившихся победой оппозиции парламентских выборов  в начале октября покинул Грузию. В понедельник он вернулся в страну, заявив, что ни в чем не виновен.

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