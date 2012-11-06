Владелец Rzeczpospolita извинился за статью о взрывчатке на самолете Качиньского

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, в заявлении Г.Хайдаровича говорится, что специально проведенное расследование доказало, что при подготовке публикации не были соблюдены журналистские стандарты.

"Как издатель я всегда отделяю редакцию от бизнеса, но то, что я не знал, как выглядит закулисье подготовки материала, не освобождает меня от ответственности за тексты, которые появляются в газете. Необдуманные действия нескольких лиц вызвали польско-польскую войну. За это у всех читателей прошу прощения", - написал Г.Хайдарович.

"Журналисты, связанные с публикацией, не имели оснований для того, чтобы утверждать, что на обломках Ту-154 найдена следы тротила и нитроглицерина", - отмечается в заявлении наблюдательного совета компании Presspublica, которым владеет Г.Хайдарович.

Руководство компании-издателя отметило, что автор статьи Цезарий Гмыз, который работал в газете с 2007 года, не предоставил документальных доказательств.

Ответственность за публикацию материала издатель, кроме главного редактора газеты Томаша Врублевского, который возглавлял ее с конца октября 2011 года, возложил также на главу отдела польских новостей Мариуша Станишкевича и заместителя главного редактора Бартоша Марчука. Они все уволены.

Как сообщал УНИАН, Rzeczpospolita, которая выходит в Польше с 1920 года, неделю тому назад написала об обнаружении польскими экспертами на обломках Ту-154 в Смоленске и на месте катастрофы правительственного самолета следов взрывчатки.

Брат-близнец погибшего в Смоленске Президента Леха Качиньского Ярослав заявил об убийстве делегации польских высокопоставленных должностных лиц и призвал к отставке правительства Польши и к созыву чрезвычайного заседания Сейма.

Военная прокуратура, которая расследует причины трагедии, официально опровергла информацию газеты, а глава польского правительства Дональд Туск обвинил Я.Качиньского в том, что тот своими заявлениями о Смоленской катастрофе "уничтожает Польшу".

По официальной версии польских и российских авиаэкспертов, главной причиной падения самолета Ту-154 в Смоленске стали ошибки пилотов.