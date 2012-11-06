4 сотрудника Rzeczpospolita уволены за скандальный текст о взрывчатке

Статья о следах тротила и нитроглицерина на обломках разбившегося под Смоленском Ту-154 вышла в прошлый вторник и вызвала переполох среди польских политиков. Брат покойного президента Ярослав Качиньский в тот день назвал авиакатастрофу убийством и потребовал отставки правительства. В тот же день военная прокуратура опровергла изложенные в газете сведения.

Трудовые договоры с главредом Врублевским, корреспондентом Гмызом и руководителем польского отдела Мариушем Станишевским уже расторгнуты, замглавного редактора Бартош Марчук будет уволен по истечении указанного в договоре срока для его расторжения, пишет Gazeta Wyborcza.

Вечером на сайте Rzeczpospolita появилось совместное заявление набсовета и главы владеющего газетой издательского дома Presspublica Гжегожа Хайдаровича. В нём он заявил, что за "ошибочные решения надо отвечать, отсюда отставки и дисциплинарные увольнения".

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Согласно заявлению, набсовет в ходе расследования обстоятельств появления статьи попросил Гмыза представить доказательства изложенных в ней фактов, пообещал обеспечить конфиденциальность. "Господин Гмыз, вопреки обещаниям, ничего не предъявил, сославшись на то, что его информаторы отказались дать документы", - цитирует РИА "Новости".

Владелец издательского дома, в свою очередь, заявил, что не знал, как готовилась статья. Он признал, что материал вызвал "польско-польскую войну"и пообещал читателям "сделать всё возможное, чтобы такая ситуация никогда больше не повторилась". "Из проведенного мною и наблюдательным советом расследования следует, что она (статья) вообще не подтверждалась документами", - говорится в заявлении Хайдаровича, опубликованном поздно вечером в понедельник.

Автор статьи Гмыз вечером того же дня обвинил владельца Presspublica во лжи. "Очень мягко выражаясь, издатель Reczpospolita в заявлении грешит против истины", - написал он в своём блоге. Ранее Гмыз заявил оппозиционному порталу niezalezna.pl, что, по его мнению, "решение было принято ещё до заседания наблюдательного совета".

Оппозиция сочла историю с этой статьей провокацией властей, направленной на дискредитацию главы партии "Закон и справедливость"Ярослава Качиньского, пишет на этой неделе журнал Newsweek.

По этим данным, главред Врублевский накануне публикации обсуждал статью с генеральным прокурором Анджеем Сереметом. После встречи он, якобы, утвердился в решимости напечатать статью.