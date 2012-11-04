В Москве на марше националистов задержаны 25 человек в шинелях со свастиками

Полицейские задержали в центре Москвы 25 человек в шинелях со свастиками, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главк МВД.

"Сотрудники столичной полиции задержали возле станции метро "Третьяковская" 25 человек в черных шинелях со свастикой, которые выкрикивали лозунги", - говорится в сообщении.

В настоящее время все задержанные доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

В Москве порядка 6 тысяч человек принимают участвие в "Русском марше".

"Около 13.15 участники шествия начали движение по Якиманской набережной. По данным столичной полиции, на мероприятии присутствуют 5,8 - 6 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Сегодня в России проходит ряд массовых акций, посвященных Дню народного единства.