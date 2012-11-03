Ромни пообещал сделать США энергонезависимыми

"Мы будем производить больше энергии, необходимой нам для обогрева наших домов, для обеспечения наших машин бензином, для роста нашей экономики. Мы положим конец войне президента Обамы с углем, его пренебрежению нефтью и его попыткам ограничить добычу природного газа за счет федерального регулирования самой технологии его добычи", - говорится в колонке Ромни, опубликованной на сайте CNN.

"Мы будем поддерживать атомную энергетику и развитие альтернативных источников энергии, но ликвидируем субсидии, как только индустрия встанет на ноги. Мы будем инвестировать в науку и исследования, способные изменить нашу энергетику. К 2020 году мы добьемся энергонезависимости Северной Америки", - цитирует РИА Новости.

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Энергетику Ромни поставил первым пунктом в списке своих приоритетов. Другими приоритетными направлениями он назвал развитие образования (причем, ответственность за эту задачу он намерен возложить на руководство штатов), развитие торговли (здесь он пообещал добиться, чтобы все страны соблюдали правила честной торговли), восстановление экономики с помощью разработки сбалансированного бюджета, ликвидации убыточных статей и сокращения аппарата чиновников в Вашингтоне, а также поддержку малого бизнеса.