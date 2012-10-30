Колесников: Распространение донецкого клана - это как Обама и его команда из Чикаго

Об этом вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис Колесников заявил в комментарии изданию Time Magazine.

По словам издания, Б.Колесников объявил себя сторонником американской системы и свободно цитирует Вудро Вилсона и Владимира Ленина.

«Я научился больше из дебатов Обамы и Ромни, чем из всех кампаний нашей оппозиции вместе взятых», - цитирует Б.Колесникова «Тиждень».

По его словам, распространение донецкого клана по всей стране ничем не отличается от того, которое произошло после того как Б.Обама пришел к власти.

«Это – закон жизни. Обама из Чикаго и поэтому вся его команда из Чикаго», - говорит Б.Колесников.

Так же и роль олигархов в Украине является копией американской модели, разве что с задержкой на сто лет.

«Как же Карнеги не олигарх? Он построил U.S. Steel, потом пошел в сферу связи… Старый бизнес никогда не хочет, чтобы пришел новый бизнес…Но я думаю, и это пройдет», - считает вице-премьер.

По его словам, убрать Юлию Тимошенко было движением в правильном направлении, потому что это позволило появиться новым оппозиционным лидерам.

Так, Б.Колесников считает, что сейчас происходит переход от «изношенной» оппозиции к новым политическим «брендам».

«Это как Гуччи и Армани», - говорит он, намекая на Ю.Тимошенко и Помаранчерую революцию. «Они выходят из моды. Так давайте попробуем что-то, что больше в моде, такое как Diesel».

И в то время, как эти тренды приходят и уходят, Партия регионов надеется стать похожей на Республиканцев в Вашингтоне.

«Им уже более 80 лет. Они вечны», - отметил Б.Колесников. Единственная разница, это то, что Партия регионов не имеет соперника - нет вечных демократов, которые бы составили ей конкуренцию.