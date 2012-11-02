Махмуд Аббас сетует, что не может жить на своей родине

Родной город Аббаса Цфат сейчас находится на территории Израиля.

Аббас утверждает, что может только «видеть» родные места. По словам палестинского лидера, его семья бежала из Цфата, спасаясь от войны 1948 года и не смогла вернуться, пишет Радио Свобода.

Желание миллионов палестинцев вернуться на свои родные земли, которые сейчас являются частью Израиля, постоянно становится камнем преткновения в мирных переговорах с Израилем, который отрицает право палестинцев на возвращение.

Палестинская исламистская группировка ХАМАС осудил Аббаса за общение с израильскими СМИ.