Израиль нанес ответные удары по сектору Газа

Об этом сообщают очевидцы и палестинские медики.

Авиаудара также нанесен по полицейскому участку в квартале Эль-Тува на востоке сектора Газа.

Военное видомство Израиля заявило, что целью авиарейда были предприятие по производству оружия и тоннель, который используют экстремисты, пишет Тиждень со ссылкой на СМИ.

В заявлении израильской армии говорится, что авиаудары последовали после того, как палестинцы подвергли ракетному обстрелу юг Израиля. В частности, из сектора Газа по Израилю ночью выпустили три ракеты системы "Град".