Израиль нанес ответные удары по сектору Газа
08:39, 10 сентября 2012Мир
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Утром 10 сентября Израиль осуществил авиационный удар по сектору Газа, в результате которого ранен шестилетний палестинский мальчик.
Сектор Газа обстреляли с самолетов
Об этом сообщают очевидцы и палестинские медики.
Авиаудара также нанесен по полицейскому участку в квартале Эль-Тува на востоке сектора Газа.
Военное видомство Израиля заявило, что целью авиарейда были предприятие по производству оружия и тоннель, который используют экстремисты, пишет Тиждень со ссылкой на СМИ.
В заявлении израильской армии говорится, что авиаудары последовали после того, как палестинцы подвергли ракетному обстрелу юг Израиля. В частности, из сектора Газа по Израилю ночью выпустили три ракеты системы "Град".
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