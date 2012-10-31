В России нашли «черные ящики» разбившегося бомбардировщика Су-24
Бортовые самописцы разбившегося накануне в Челябинской области бомбардировщика Су-24 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Фото Wikimedia/Alexander Mishin
Об этом сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
"Оба бортовых самописца найдены, но их состояние неудовлетворительное. Вероятность получения объективной информации очень мала", - сказал источник.
На воздушные суда устанавливаются два бортовых самописца: речевой, записывающий переговоры экипажа, и параметрический, фиксирующий параметры полёта.
Фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился во вторник днем при выполнении облета перед плановой отправкой на ремонтный завод. Катастрофа произошла в 67 километрах юго-восточнее аэродрома "Шагол"в Челябинской области. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет, оба летчика выжили в крушении - они катапультировались и самостоятельно вышли на связь с командованием. Предположительной причиной ЧП стал срыв радиопрозрачного (носового) обтекателя самолета.