США недовольны выборами в Украине и беспокоятся о Тимошенко

"Мы разделяем оценку ОБСЕ, БДИПЧ и парламентской ассамблеи НАТО, которые заявили, что в ходе выборов был задействован административный ресурс для поддержки правящей партии, отмечалось вмешательство в работу СМИ, а также притеснения кандидатов от оппозиции", - говорится в заявлении госдепартамента.

"Мы сожалеем, что эти некорректно проведенные парламентские выборы не помогут Украине достигнуть демократической цели, однако мы продолжим сотрудничать с Украиной в укреплении демократических институтов, верховенства закона и проведении демократических реформ...

Мы также подтверждаем нашу серьезную обеспокоенность политическими преследованиями лидеров оппозиции, включая бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, не допущенную к выборам. Мы вновь призываем власти страны немедленно положить конец преследованию политических оппонентов", - цитирует РИА Новости.