В центре Москвы задержаны Удальцов, Навальный и Яшин

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного главка МВД.

"Удальцов, Навальный и Яшин были задержаны сотрудниками полиции за нарушение общественного порядка, они будут доставлены в отдел полиции для решения вопроса о привлечении их к административной ответственности", - сообщил представитель столичного главка.

Он подчеркнул, что "квалификация их действий по конкретной статье будет дана после изучения видеоматериалов".

Сегодня в центре Москвы проводилась серия одиночных пикетов в поддержку политзаключенных. По замыслу организаторов несанкционированной акции, люди с плакатами должны стоять на расстоянии 50 метров друг от друга от Лубянского проезда до Технического переулка, где находится здание Следственного комитета РФ.

Как сообщалось ранее, С.Удальцов был задержан полицейскими в тот момент, когда в сопровождении сторонников и журналистов шел по Мясницкой улице.

Следственный комитет России вчера предъявил С.Удальцову обвинение в подготовке массовых беспорядков по уголовному делу, возбужденному после проверки фактов, изложенных в фильме НТВ "Анатомия протеста-2". Сейчас он находится под подпиской о невыезде.