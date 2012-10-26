Удальцову предъявили обвинение

Следственный комитет РФ предъявил координатору оппозиционного движения «Левый фронт» Сергею Удальцову обвинение в рамках уголовного дела о приготовлении к организации массовых беспорядков, но оставил его под подпиской о невыезде.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Главным следственным управлением СК России в рамках уголовного дела о приготовлении к организации массовых беспорядков, возбужденного по результатам проверки фактов, изложенных в фильме «Анатомия протеста-2», Сергею Удальцову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 212 УК РФ», - говорится в сообщении

Отмечается, что свою вину С.Удальцов не признал, будучи допрошенным в качестве обвиняемого, дал подробные показания по обстоятельствам предъявленного обвинения.

Мера пресечения в отношении С.Удальцова оставлена прежней – у него взята подписка о невыезде.

Как сообщал УНИАН, активист «Левого фронта» Леонид Развозжаев вместе с координатором «Левого фронта» С.Удальцовым и Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела по статье "подготовка к организации массовых беспорядков", которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2". Авторы фильма, вышедшего на НТВ, утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на средства из-за границы. В фильме было показано видео, где С.Удальцов и его соратники якобы разговаривают с тогдашним председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. По словам авторов картины, последний имеет опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, Украине и массовых беспорядков в Беларуси.