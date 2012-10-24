Удальцову грозит арест, его семья уже выехала в Украину

В пятницу Удальцов вызван в СК для предъявления обвинений и, по прогнозам его адвоката, "существует 99-процентная вероятность, что его арестуют", пишетКоммерсантЪ.

Однако соратники и знакомые оппозиционера думают, что он может покинуть Россию до этого.

"То, что СК за три дня проанонсировал предъявление обвинений, может служить сигналом для Сергея. Если он уедет, то всем будет удобно: следователи скажут, что и так докажут его вину, а он не сядет. Хотя сейчас неясно, как тут лучше поступить: идти или нет",—сказа собеседник из окружения Удальцова.

При этом, как утверждает издание, супруга Удальцова Анастасия вместе с детьми с понедельника выехала в Украину. Она думает, что следствие провоцирует ее мужа на побег.

"Поведение следствия отдает очередной провокацией. Власти подталкивают его к побегу, при этом за ним постоянно ведется наружное наблюдение. И я почти уверена, что ему не дадут уйти",— сказала госпожа Удальцова. Пока Удальцов не выходит на контакт ни с соратниками по "Левому фронту", ни с женой.

Соратники говорят, что Удальцов залег на дно, чтобы обдумать свое дальнейшее поведение.

Впрочем, адвокат лидера "Левого фронта" утверждает, что он "просто заболел" и от посещения СК не отказывается.