Путин: экспортеры газа ведут жёсткую борьбу за рынки

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

«Среди экспортёров газа разворачивается жёсткая борьба за долгосрочные, да и за краткосрочные контракты», - сказал В.Путин.

В то же время он отметил, что динамично растёт энергопотребление восточных соседей России – стран Азиатско-Тихоокеанского региона, имеется в виду Китай, Япония, Индия и другие страны; все являются крупнейшими и перспективными потребителями. С учётом имеющейся у России транспортной инфраструктуры это открывает новые возможности для экспортёров отечественных энергоресурсов, добавил В.Путин.

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Президент РФ подчеркнул, что в последние годы конфигурация энергетического рынка начала меняться.

«Присутствующим в зале об этом говорить лишние слова не нужно. Все вы прекрасно понимаете, что происходит, видите. Европейские страны, например, последовательно формируют общий рынок газа. Диверсифицируют источники его поставок. Принимают внутренние решения», - сказал В.Путин.

По его словам, такие действия часто не согласованы с основными партнёрами и не всегда корректными с точки зрения принципов международного права, но решения принимаются.

«Мы ведём диалог с партнёрами, надеюсь, что будем добиваться приемлемого консенсуса, но учитывать эти тенденции мы должны», - сказал В.Путин.

Как сообщал УНИАН, поставки российского газа в страны Европы в 2011 году возросли на 7,9% и достигли 150 млрд куб. м против 139 млрд куб. м в 2010 году. Доля «Газпрома» на европейском рынке по итогам 2011 года выросла до 27% (с 24% в 2010 году).

В сентябре 2012 года «Газпром» заявил, что намерен нарастить поставки газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) до уровня поставок в Европу.

Украина в последнее время ведет активную работу по диверсификации поставок газа, а также увеличению собственной добычи.