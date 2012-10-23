Россияне выбрали руководителей оппозиции

Как сообщили УНИАН в Центральном выборном комитете, по общегражданскому списку избрано 30 человек. Возглавил список российский блогер Алексей Навальный, набрав более 43 тыс голосов. Также по общегражданскому списку избраны писатель Дмитрий Быков, оппозиционер Гарри Каспаров, телеведущая Ксения Собчак, оппозиционер Илья Яшин, депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков и его отец, экс-депутат Геннадий Гудков, телеведущая Татьяна Лазарева, оппозиционер Борис Немцов, журналист Олег Кашин и другие.

Также в КС выбраны по пять кандидатов от трех так называемых "курий" - левых, либералов и националистов.

Голосование планировалось провести на избирательных участках и в Интернете 20-21 октября, однако из-за постоянных DOS-атак на сервер ЦВК было принято решение продлить голосование еще и 22 октября. В голосовании приняло участие более 81 тыс. человек.

Ранее депутат Госдумы РФ Илья Пономарев (фракция Справедливая Россия) пояснил УНИАН, что совет задуман для координации протестного движения в России.

«Мы оцениваем, что сейчас регулярно на митинги выходит порядка 200 тыс человек и у нас задача, чтобы порядка 100 тыс, как минимум половина участников протестного движения, пришли и сказали, кому они доверяют, кто уполномочен говорить от их имени, кто уполномочен делать какую-то программу и вырабатывать стратегию, готовить региональные выборы и так далее», - сказал И.Пономарев.