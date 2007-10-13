Король Таиланда госпитализирован

Король Таиланда Пумипон АДУЛЬЯДЕТ госпитализирован в больницу Бангкока после того, как почувствовал слабость в правой части тела, сообщает агентство AFP со ссылкой на королевский двор.

Врачи, обследовавшие 79-летнего монарха, обнаружили у него небольшую ишемию (плохое кровоснабжение) левой части мозга. После восьмичасового курса лечения, по словам докторов, у пациента полностью восстановились функции правой ноги.

Пумипон АДУЛЬЯДЕТ проведет в больнице не меньше трех дней.

В 2006 году королю была сделана операция на позвоночнике, после которой он стал редко появляться на публике.

Как отмечает агентство, таиландцы очень беспокоятся за состояние здоровья своего монарха, поскольку он считается национальным символом и пользуется у подданных большим уважением.

Пумипон АДУЛЬЯДЕТ управляет страной дольше всех в мире – 60 лет.