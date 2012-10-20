Египетские исламисты избрали нового лидера

04:52, 20 октября 2012
Мир
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В Египте движение "Братья мусульмане" избрало своим лидером спикера парламента Саада эль-Кататни.

Эссам эль-Эриан, Саад эль-Кататни и Мохаммед Мурси

Эль-Кататни (Mohamed Saad Tawfik El-Katatni) сменил на этом посту Мохаммеда Мурси, ушедшего с партийной работы после победы на президентских выборах, сообщает Associated Press.

Консервативно настроенный С. эль-Кататни набрал 581 голос. Его соперник - заместитель руководителя партии Эссам эль-Эриан - получил 283 голоса. Эль-Эриан рассматривается как более реформистски настроенный политик, открытый для диалога с либеральными партиями.

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Во времена Хосни Мубарака "Братья мусульмане" были фактически запрещены, сотни их активистов находились в тюрьмах. Считается, что эта исламистская организация была среди основных организаторов "арабской весны" в Египте, замечает РосБизнесКонсалтинг.

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