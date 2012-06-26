Жена египетского президента не хочет быть "первой леди" (фото)

"Ислам учит нас, что президент - первый слуга Египта, а это значит, что и супруга его тоже должна служить Египту, как бы нас не называли", - сказала Наджиля в интервью одной из египетских газет.

Супруга избранного президента уточнила, что к ней можно обращаться "мать Мухаммеда" (по имени старшего сына), "сестра Наджиля" или "хаджа" (почтительное обращение к мусульманке, совершившей паломничество в Мекку).

Наджиля родилась в 1962 году, вышла замуж за Мухаммеда Мурси (своего двоюродного брата) в 1979-м. У них пятеро детей. По образованию она переводчик-синхронист, училась в Лос-Анжелесе, где и присоединилась к "Братьям-мусульманам".