Лукашенко решил записать белорусских женщин в партизаны

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, женщинам, которые являются военнообязанными, согласно новому законопроекту, придется идти «в партизаны».

В соответствии с нынешним белорусским законодательством, женщины на военные сборы не призывались. Не призывались «в партизаны» и учителя, работники ферм, граждане, занятые на посевных и уборочных работах.

В соответствии с предлагаемой редакцией закона, на военные сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей все, кто является военнообязанным (в том числе и женщины), будут призваны. За исключением депутатов обоих палат парламента, судей, прокурорских работников.

Кроме этого, законопроектом усложняется процесс увольнения из армии тех, кто служит на профессиональной основе. Если сейчас офицер может уволиться из армии по состоянию здоровья, то с принятием изменений в закон, ограничения по состоянию здоровья не будут являться основанием для увольнения из Вооруженных сил – армия обязуется найти офицерам другую работу.