СМИ: Сын Митта Ромни хочет врезать Бараку Обаме

Как пишет нью-йоркская Daily News, комментарий Тэгга Ромни прозвучал в интервью одной из радиостанций Северной Каролины.

Ведущий поинтересовался, что Ромни-младший чувствует, когда Обама называет соперника-республиканца лжецом. Сын политика ответил: "Хочется вскочить с места, броситься на сцену, где идут дебаты, и врезать ему с размаха", - цитирует слова Тэгга Лента.ру.

Он добавил, что понимает невозможность подобного рукоприкладства: во-первых, из-за президентской охраны, а во-вторых - потому что демократы постоянно "пытаются представить папу в ложном свете". "Мы сами на это подписались, - подчеркнул Тэгг, - и мы должны, скажем так, сидеть и принимать эти удары, а затем отправлять их обратно".

В своем радиоинтервью Тэгг также рассказал о волнении, которое Митт Ромни испытывает перед дебатами с Обамой: "Он такой же человек как все, и его слегка мутит. Но когда дебаты начинаются, проходит две-три минуты, и он забывает о нервозности".