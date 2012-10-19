Лидеры ЕС согласились создать банковский союз

"Лидеры ЕС утвердили июньскую договоренность по банковскому союзу: соглашение о политической основе к концу 2012 года и постепенное внедрение в 2013 году", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Идея создать банковский союз была согласована на саммите в июне, одним из первых и ключевых его элементов должна стать единая система надзора за банками еврозоны. Законодательство, на основе которого система надзора могла бы существовать, планируется создать к концу 2012 года. Соответствующие предложения подготовила Еврокомиссия.

Глава Евросовета Херман ван Ромпей подготовил к нынешнему саммиту промежуточный доклад, который давал направления движения к интеграции финансовой системы в ЕС, передает РИА "Новости". Эти направления включали и вопросы гарантий по депозитам, и работу с проблемными банками, и надзор.

Ожидается, что окончательный доклад будет представлен саммиту глав государств ЕС для утверждения на заседании в декабре.

Еще одна тема, которая обсуждается в ходе нынешней двухдневной встречи в Брюсселе - возможность предоставить руководству ЕС право участвовать в предварительном согласовании бюджетов стран еврозоны, сообщает Радио Свобода. В поддержку этой меры выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Президент Франции Франсуа Олланд, однако, подверг эту идею критике.

Саммит впервые за долгое время проходит на фоне относительно стабильной ситуации на фондовых рынках и отсутствия угрозы немедленного дефолта Греции и других страдающих от долгового кризиса стран еврозоны.