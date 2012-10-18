Греция снова бастует: отменены десятки авиарейсов

Десятки рейсов отменены в Греции в четверг из-за трехчасовой забастовки авиадиспетчеров в рамках всеобщей забастовки. Диспетчеры бастуют с 10 до 13 часов по местному времени, на это время отменены все пассажирские авиарейсы, сообщает РИА Новости.

По информации афинского международного аэропорта "Элефтериос Венизелос", отменены 23 прибывающих рейса и 23 вылета.

По всей стране местная авиакомпания Aegean Airlines отменила 12 рейсов и перенесла еще 20, другая греческая авиакомпания Olympic Air отменила 34 рейса и перенесла 44, а международная ЕasyJet перенесла 18 рейсов. Затронуты также ряд других чартерных рейсов.

В связи с забастовкой в стране также прекращено паромное и железнодорожное сообщение. В Афинах не ходят троллейбусы, такси и пригородные электрички, а метро и автобусы начнут работу с 9.00 утра по местному времени. По всей стране закрыты государственные учреждения, школы и университеты, банки, некоторые магазины. Туристы из-за стачки не смогут посетить музеи и археологические памятники. В центре Афин ожидаются массовые протесты против мер экономии, которые намерено принять правительство в обмен на очередной транш кредитов ЕС и МВФ.