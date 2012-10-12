Греция отказывается выселять жителей островов ради экономии

Об этом сообщил министр торгового флота страны Костис Мусурулис, выступая на встрече с представителями судовладельцев, передает Associated Press со ссылкой на источник в окружении министра.

По словам источника, К.Мусурулис отметил, что его министерство отказалось вести подобные переговоры: "Вопрос не подлежит обсуждению", - якобы подчеркнул министр.

Министерство торговли Греции, в свою очередь, выступило с опровержением, указав, что "тройка никогда не предъявляла требований о выселении жителей с греческой территории".

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По неподтвержденным данным, кредиторы Греции предлагала Афинам эвакуировать жителей островов в рамках проведения политики бюджетной экономии. Освободив малонаселенную землю, можно отменить ряд заведомо убыточных рейсов. В списке якобы фигурировали 23 острова, каждый из которых с населением менее 150 человек.

В настоящее время Греция проводит широкую программу приватизации. Афины намерены за счет продажи собственности к 2015 году пополнить национальный бюджет на $24.5 млрд. Вместе с тем, спрос на греческие активы невелик: инвесторы опасаются выхода страны из зоны евро, сообщает РосБизнесКонсалтинг.