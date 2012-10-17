Венесуэла выгнала остатки парагвайской дипмиссии

Об этом сообщил глава МИД Парагвая Хосе Фернандес Эстигаррибия, передают РИА «Новости»

"Пока нас уведомили об этом устно, мы попросили вручить нам письменное решение на этот счет", - заявил Эстигаррибия в среду в интервью парагвайскому радио 780 АМ. Дипломатам даны 72 часа, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.

Отношения двух стран практически заморожены после отстранения от власти президента Парагвая Фернандо Луго, которому был объявлен импичмент в конце июня 2012 года в связи с неподобающим исполнением своих обязанностей.

Обе страны отозвали своих послов, а президент Венесуэлы Уго Чавес заявлял даже, что за отстранением от власти Луго с помощью импичмента стоит наркомафия.

Глава МИД Парагвая подчеркнул, что предоставленный дипломатам срок для отъезда из Венесуэлы является слишком коротким. "Думаю, этот факт уже необратим, правительство Венесуэлы еще больше усложняет возможность нахождения каких-либо решений, и это - огромная проблема, так как в Венесуэле остается большое число парагвайцев", - сказал Эстигаррибия.