Сирию обвинили в использовании кассетных бомб, изготовленных в России

Об этом 14 октября сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters и правозащитную организацию Human Rights Watch.

По данным наблюдателей, кассетные бомбы сбрасывались с самолетов и вертолетов в районе города Маарат аль-Нуман, который повстанцы заняли в начале октября, перекрыв дорогу между столицей Сирии Дамаском и крупнейшим городом страны - Алеппо.

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Как заявил представитель Human Rights Watch, в результате бомбардировок начинка кассетных бомб (суббоеприпасы) попадали и в жилые районы. Более того, правозащитники заявили о наличии у них видеозаписей того, как мирные жители собирают с земли неразорвавшиеся суббоеприпасы в качестве сувениров. HRW напомнила, что это может быть смертельно опасно, так как бомбы могут сдетонировать в любой момент.

По данным HRW, кассетные боеприпасы были произведены в России, однако достоверно неизвестно, в какой именно момент Сирия приобрела их у российской стороны. Об использовании кассетных бомб войсками Асада сообщалось и раньше.