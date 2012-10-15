Литовцы проголосовали за пророссийские партии и отказ от новой АЭС

По результатам выборов, состоявшихся в Литве вчера, более 23% голосов избирателей получила оппозиционная Партия труда, за ней с 19% идут социал-демократы. Обе партии считаются пророссийскими.

Правящая консервативная партия «Союз Отечества» во главе с премьер-министром Андрюсом Кубилюсом, экономическую политику которой одобрительно оценивают ЕС и МВФ, получила поддержку около 12% избирателей, пишет Радио Свобода.

Через неделю в одномандатных округах еще состоится второй тур голосования.

Результаты общенационального референдума также показали, что более 60 процентов литовцев возражают против строительства новой атомной электростанции, которая должна положить конец энергетической зависимости от России.