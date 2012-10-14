Литовцы выбирают себе парламент

Как передает ИТАР-ТАСС, согласно данным Главизбиркома, правом голоса на нынешних парламентских выборах обладают 2,579 млн литовцев. 107 тыс. избирателей, или 4,33% от их общего числа, уже выразили свои политические симпатии, воспользовавшись возможностью участвовать в досрочном голосовании, которое проходило с 10 по 12 октября.

Выборы будут считаться состоявшимися, если явка составит не менее 25%.

Сейм (однопалатный парламент) состоит из 141 депутата, которые избираются всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: 71 депутат - в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 - в многомандатном округе по партийным спискам. В одномандатных округах действует 5-процентный барьер, в многомандатном - 7-процентный.

В этот раз в борьбе за депутатские мандаты участвует рекордное число претендентов – 2 тыс., что на 500 больше, чем на предыдущих выборах. Своих кандидатов выставили одна коалиция и 17 из 40 партий.