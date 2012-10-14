Лукашенко нравится, как они с Кириллом дружат народами

Президент Беларуси отметил, что стремление патриарха сохранить единство Русской православной церкви (РПЦ) и славянское братство заслуживает высокой оценки.

"Эта идея полностью отвечает чаянию народов Белоруссии, России и Украины", - сказал за всех Лукашенко, пишет РИА "Новости".

По его словам, в Белоруссии отношения светской и духовной власти развиваются гармонично.

Он поблагодарил патриарха Кирилла за то, что он разделил с белорусами праздник Покрова Святой Богородицы. "Вы верный надежный друг нашей страны и не раз доказали это, поддерживая нас в самых непростых ситуациях", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что это заслуженная награда для предстоятеля РПЦ. "Награды иногда даются авансом, у вас нет никакого аванса, я помню ваше истинное отношение к Белоруссии", - сказал Лукашенко, заверив, что позиция православия в Белоруссии незыблема.

Патриарх Кирилл поблагодарил президента Белоруссии за высокую честь. "Орден Дружбы народов действительно в каком-то смысле органичен к той миссии, которую осуществляет Русская православная церковь", - сказал он.