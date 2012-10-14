Сирия отказалась пускать к себе турецкие самолеты

Сирийское внешнеполитическое ведомство в своем заявлении отмечает, что эта мера принята в ответ на аналогичный шаг Турции, пишет Радио Свобода.





Анкара формально не вводила такого запрета, но заявила, что будет принуждать сирийские самолеты к посадке, если будет подозрение в перевозке военных грузов для режима Башара Асада.

Во вторник сирийский пассажирский самолет А-320 рейсом из Москвы в Дамаск был принудительно посажен в Анкаре. Турция заявила об обнаружении на борту самолета продукции военного назначения. Сирия и Россия выразили протест против действий турецких властей.