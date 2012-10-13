Полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП с актрисой Голуб

Об этом сообщает РИА Новости.

"В результате оперативной комбинации, проведенной сотрудниками московской полиции, подозреваемого в совершении ДТП Русакова удалось выманить из подмосковного поселка, где он скрывался", - сказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

После этого он был задержан на территории Западного округа Москвы и доставлен к следователю. Ранее на допрос была вызвана и невеста подозреваемого.