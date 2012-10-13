Полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП с актрисой Голуб

20:01, 13 октября 2012
Мир
4430

Полиция выманила Алексея Русакова, подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибла актриса Марина Голуб, при помощи оперативной "игры".

Кайдани

Об этом сообщает РИА Новости
"В результате оперативной комбинации, проведенной сотрудниками московской полиции, подозреваемого в совершении ДТП Русакова удалось выманить из подмосковного поселка, где он скрывался", - сказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
После этого он был задержан на территории Западного округа Москвы и доставлен к следователю. Ранее на допрос была вызвана и невеста подозреваемого.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter