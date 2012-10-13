Полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП с актрисой Голуб
20:01, 13 октября 2012Мир
4430
Полиция выманила Алексея Русакова, подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибла актриса Марина Голуб, при помощи оперативной "игры".
Русакова задержали
Об этом сообщает РИА Новости.
"В результате оперативной комбинации, проведенной сотрудниками московской полиции, подозреваемого в совершении ДТП Русакова удалось выманить из подмосковного поселка, где он скрывался", - сказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
После этого он был задержан на территории Западного округа Москвы и доставлен к следователю. Ранее на допрос была вызвана и невеста подозреваемого.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter