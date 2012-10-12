Турция подтянула танки и артилерию к границе с Сирией

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В приграничные районы направлены около 60 танков, вдоль границы с Сирией к настоящему времени находятся не менее 250 единиц бронетехники, а также гаубицы с дальностью стрельбы в 40 километров, пишет газета "Хюрриет". Наряду с сухопутной группировкой значительно укреплена и базирующаяся в регионе авиация.

Издание отмечает, что решение об усилении армейской группировки было принято после предоставления 4 октября парламентом Турции мандата правительству на проведение трансграничных военных операций, в том числе в отношении Сирии.

Меры были приняты турецкими властями в связи с инцидентом на границе с Сирией 3 октября, когда выпущенные с ее территории артиллерийские снаряды взорвались в уезде Акчакале на юго-востоке Турции. В результате происшествия погибли пять человек, 11 получили ранения. В ответ на обстрел Турция нанесла удары по району на сопредельной территории, откуда велся огонь. В последующие дни турецкая армия неоднократно открывала ответный огонь после падения из Сирии других снарядов.