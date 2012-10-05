СМИ: Греция может объявить дефолт уже в ноябре

Такое заявление сделал премьер-министр Греции Антонис Самарас, передает РБК со ссылкой на Reuters.

"Ключевым моментом для нас являются ликвидные средства, вот почему так велика необходимость еще одного транша не позднее конца ноября. Иначе Греция окажется без денег", - заявил премьер.

По мнению А.Самараса, греческое долговое бремя может быть облегчено, если ЕЦБ, являющийся держателем греческого долга, смягчит условия кредитования - согласится на снижение процентных ставок по греческим долговым бумагам или перенос срока погашения облигаций.

"Также я не исключаю вариант проведения рекапитализации греческих банков, как это делается сейчас в отношении Испании", - сказал Самарас.

В начале октября 2012г. стало известно, что в Греции неудачей завершились переговоры с тройкой международных кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ) о сокращении расходов на 2 млрд евро в 2013-2014гг. Всего в 2013-2014гг. Греции необходимо сократить расходы бюджета на 12 млрд евро, из которых экономия 10 млрд евро уже получила одобрение со стороны кредиторов.

Если стороны не достигнут договоренности к 8 октября, Греция рискует не получить очередной транш финансовой помощи в размере свыше 30 млрд евро и вынуждена будет объявить о дефолте.