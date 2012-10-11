Россияне стали меньше интересоваться выборами в Украине

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель директора Института стран СНГ (Россия) Владимир Жарихин заявил в ходе видеомоста Москва-Киев на тему: «Парламентские выборы на Украине: прогнозы и комментарии».

«Несмотря на весь интерес к украинским выборам, в России такого серьезного отклика как они получали раньше, не имеют среди населения. Это не случайно. В нулевых годах у нас в России внутренней политики не было, и политически активные люди питались вашей внутренней политикой. Сейчас у нас своя внутренняя политика появилась», - сказал В.Жарихин.

По его словам, именно этим обусловлено снижение интереса россиян к событиям в Украине.

По мнению эксперта, хотя в Москве часто говорят, что Украина многое повторяет в политике за Россией, но на самом деле ситуация обратная. В частности, это видно по количеству внесенных изменений в избирательное законодательство, отметил он.

В.Жарихин сообщил, что в российские провластные депутаты очень внимательно следят за тем, как Партия регионов планирует сохранить в новом составе парламента большинство с помощью депутатов, избранных в мажоритарных округах. «Вполне возможно, в случае успеха, в России депутаты могут завести смешанную систему», - сказал он.

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При этом В.Жарихин подчеркнул, что независимо от результатов голосования 28 октября, украинской политической и экономической элите придется сделать выбор дальнейшего развития страны.

«Сколько бы не обсуждали в Украине и в России украинский принцип многовекторности, на самом деле до последнего времени он был исключительно успешным, но многовекторность для Украины кончается. Украине надо делать выбор между Западом и Востоком, хотя выбор делать не хочется», - считает В.Жарихин.