Социолог: россияне не верят в опасность "оранжевой угрозы"

Россияне не верят в опасность «оранжевой угрозы», о которой говорят сторонники кандидата в президенты России, премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий ФЕДОРОВ, выступая на заседании Народного клуба Общероссийского народного фронта в Москве.

«Попытки говорить об оранжевой угрозе не особенно достигают сердец и умов. Конечно, у них есть аудитория, она никуда не делась, но она существенно сократилась по сравнению с тем, что было несколько лет назад», - сказал В.ФЕДОРОВ.

По его словам, в ходе одного из последних опросов ВЦИОМ выяснил, что при ответе на вопрос, какие из опасностей россиянам кажутся наиболее реальными, только 10% согласились с тезисом о том, что в «России пройдет оранжевая революция», как это было в Украине, Грузии и Киргизии.

В.ФЕДОРОВ подчеркнул, что на «антиоранжевых» настроениях невозможно выиграть выборы в России, хотя они и могут использоваться как «мобилизационный» инструмент.

Кроме того, эксперт сообщил, что, по всем опросам, внешняя политика всегда являлась самой сильной стороной В.ПУТИНА, когда он занимал пост главы государства, гораздо более эффективной при решении экономических, социальных и национальных вопросов.

«В.ПУТИН активно и результативно, успешно занимался внешней политикой, и все дошло до того, что сегодня внешняя политика большинству россиян не очень-то интересна. Сегодня внешнеполитические темы являются в основном достоянием СМИ. Внешние угрозы, может быть, объективно, с точки зрения экспертов, политиков, и нарастают, но, по мнению людей, они, наоборот, сегодня снижаются», - сказал В.ФЕДОРОВ.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля московская полиция сообщила, что на антиоранжевый митинг на Поклонной горе собралось почти 140 тыс. сторонников В.ПУТИНА. 7 февраля партия власти «Единая Россия», лидером которой является В.ПУТИН, распространила заявление, что в стране готовится «оранжевый» сценарий смены власти.