Исламисты отрезали головы троим заподозренным в шпионаже

Боевики обезглавили "шпионов" и выбросили их тела на улицы. В вину убитым вменяли передачу правительственным спецслужбам сведений, которые позволили выследить и ликвидировать несколько влиятельных членов "Аль-Кайеды".

"Аль-Кайеда" имеет в Йемене сильные позиции, поясняет РосБизнесКонсалтинг. Полгода боевикам группировки удавалось удерживать контроль над несколькими городами на юге страны.