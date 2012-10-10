Исламисты отрезали головы троим заподозренным в шпионаже
02:44, 10 октября 2012Мир
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В Йемене члены местной ячейки международной террористической организации "Аль-Кайеда" расправились с тремя жителями г.Мариб, которых заподозрили в шпионаже в пользу правительства.
Боевики обезглавили "шпионов" и выбросили их тела на улицы. В вину убитым вменяли передачу правительственным спецслужбам сведений, которые позволили выследить и ликвидировать несколько влиятельных членов "Аль-Кайеды".
"Аль-Кайеда" имеет в Йемене сильные позиции, поясняет РосБизнесКонсалтинг. Полгода боевикам группировки удавалось удерживать контроль над несколькими городами на юге страны.
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