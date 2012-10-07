Шутник, «расстрелявший» президента Чехии, хочет купить ему новую рубашку

Житель Чехии, несколько раз выстреливший в президента страны Вацлава Клауса из пистолета для игры в страйкбол, написал письмо главе государства, в котором извинился за инцидент и выразил готовность компенсировать нанесенный ущерб - купить Клаусу новый пиджак и новую рубашку, сообщает сайт ведущей чешской ежедневной газеты Mlada Fronta Dnes.

Как передает РИА Новости, в конце сентября 26-летний Павел Вондроуш семь раз выстрелил из пистолета для игры в страйкбол в главу Чехии, когда тот участвовал в церемонии открытия нового моста в городе Храстава на северо-западе Чехии. «Стрелок» почти сразу был задержан. Установлено, что П.Вондроуш придерживается левацких политических взглядов и некоторое время был членом коммунистической партии Чехии и Моравии.

П.Вондроуш направил официальное письмо в Пражский Град на адрес канцелярии президента Чехии, в котором написал: «Не было моим намерением причинить ущерб Вашему имуществу или ранить Вас. В случае, если Ваш пиджак и рубашка повреждены, я, естественно, готов возместить Вам нанесенный ущерб».

По его словам, он также готов выплатить президенту Чехии денежную компенсацию. «Прошу Вас подсчитать ущерб и сообщить мне номер Вашего банковского счета», - просит чешский «стрелок» главу государства.

Он пояснил, что не хотел причинить вред В.Клаусу, а только обратить внимание на нынешнее состояние чешской политики и общества.

Пресс-служба президента Чехии отказалась комментировать содержание письма П.Вондроуша.

Стрелявшему в президента из игрушечного пистолета между тем грозит до двух лет тюрьмы за хулиганство.