Саакашвили без сопротивления отдал ключевые посты оппозиции

О комплектовании "силового блока" представители "Грузинской мечты", возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили, и члены ближайшего окружения Саакашвили договорились достаточно быстро.

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Днем ранее многие эксперты высказывали опасение, что президент может попытаться оставить за собой право назначать министров обороны, внутренних дел и генерального прокурора. Тем более что по действующей конституции, глава государства обладает прерогативой в этом вопросе, а новая конституция, лишающая президента этого права, вступает в силу только через год – после очередных президентских выборов.

Как передает Радио Свобода, выйдя к журналистам, председатель парламента Давид Бакрадзе заявил, что бывшая правящая партия не намерена провоцировать политический кризис и готова безболезненно передать власть новому кабинету министров. Более того, уже в понедельник представители "Грузинской мечты" приедут во все министерства и будут участвовать в принятии решений, а полная передача власти (как выразился господин Бакрадзе) произойдёт в третьей декаде октября, когда новое правительство будет утверждено парламентом.