Победители выборов в Грузии: поклонникам грузинских реформ надо посмотреть за их фасад

Показывая пример всем постсоветским государствам, грузинская новоиспеченная оппозиция (за которую на выборах агитировал президент Саакашвили) и новая коалиция парламентского большинства после выборов продолжаются обмениваться корректными заявлениями и уверениями в готовности сотрудничать только ради одного – блага Грузии.

Член новой партии власти, один из опытнейший политиков Сакартвелло, дипломат, бывший, а, возможно, и будущий глава МИД Грузии Тедо Джапаридзе рассказал УНИАН, почему «Грузинская мечта» победила на выборах, и о том, в каком случае Михаилу Саакашвили лучше уйти в отставку.

Интервью с представителем проигравшей на выборах пропрезидентской политической силы, «Национального единого движения», бывшим министром обороны и экс-вице-премьером по вопросам евроинтеграции Грузии Георгием Барамидзе читайте ЗДЕСЬ.

Тедо Зурабович, вас уже можно поздравить с победой на выборах. Как это удалось такой молодой политической коалиции?

Победили не партия и не коалиция, а Грузия, потому что впервые в истории независимой Грузии у нас прошли независимые выборы, и впервые на всей постсоветской территории партия, которая находилась у власти, проиграла выборы. Такого, по-моему, еще никогда не было. Может, только у вас, когда победил господин Ющенко... А удалось это потому, я думаю, что люди не почувствовали тех перемен, которыми так восхищались иностранные друзья Грузии.

А как же знаменитые реформы?

Об этом можно говорить долго, но отвечу кратко — восхищающимся реформами и безусловными достижениями нужно посмотреть за их фасад. Я считаю, что помимо них, у Грузии есть еще очень-очень много проблем, которые нужно решить. Реформы, которыми так восхищаются и в Украине, и наши европейские друзья, и американцы, должны почувствовать и граждане Грузии. Суть реформ не в том, чтобы их провести, не в том, чтобы ими восхищались иностранные друзья, а в том, чтобы их люди ощущали. Это сама большая проблема. У нас уровень бедности около 50%, 30% безработных, треть грузин находится в эмиграции. Мы должны думать об этом.

Вы рассчитываете на сотрудничество с оппозицией в парламенте по этим и другим вопросам?

От нас ничего не зависит. Мы с самого начала заявили, что мы за это. Теперь все зависит от той партии, которая находится в оппозиции. Мы надеемся, что политическая власть в Грузии накопила достаточно опыта, позитивного и негативного, для того, чтобы в новых реалиях и оппозиция, и партия, которая набрала большинство мандатов, осознали, что никто не проиграл и не выиграл, а победила Грузия, и у Грузии очень много проблем, которые нужно решать вместе.

Какие из них являются первоочередными, на ваш взгляд?

Моя личная позиция, что партией, которая проиграла, теми людьми, молодыми демократами, которые находились у власти, было сделано много хорошего. Грузия действительно теперь другое государство, и это вам говорю я — первый министр Грузии после Революции Роз. Но сейчас мы говорим не о революции, а о том, что Грузия сделала эволюционный шаг вперед на пути к демократии, в которой решения принимаются не личностями, какими бы талантливыми они не были, а институтами и законами. Поэтому, мы считаем первой и самой большой проблемой страны внутреннюю политику и экономику. Это долгосрочных проект, он не решится за день и год, но мы должны сделать первые решительные шаги в этом направлении. Так, чтобы это почувствовали граждане. Сейчас мы должны сделать акцент именно на экономике, на сельском хозяйстве, медицине, социальных проблемах. Если Грузия станет сильной по этим направлениям, тогда будет больше возможностей стать сильным государством и партнером на мировой арене.

А как вы видите место Грузии на этой арене? С НАТО и ЕС, как ваши нынешние оппоненты, или иначе?

Грузия начала свой долгий пусть в направлении евро-атлантических структур и Европы задолго до Революции Роз. Естественно, после революции эти тенденции углубились. Поэтому я считаю, что никаких изменений в этом направлении у Грузии не будет, Грузия будет последовательно идти по этому пути. Естественно, будет меньше эмоциональных каких-то заявлений в каких-то вопросах, будет больше прагматизма, реализма, но государство не отступит от тех задач и целей, которые наметило задолго до революции.

Как вы думаете, не произойдет ли в Грузии после выборов разделения страны, как в Украине после 2004-ого года?

Нет. Грузия очень маленькая страна. Мы – как одна семья. Президент уже сделал очень хорошее заявление по этому поводу, и ответное очень хорошее заявление сделал господин Иванишвили (лидер «Грузинской мечты») – вся Грузия для них важна. Естественно, мы находимся сейчас в оппозиции друг к другу, но и партия, которая находится в оппозиции, и наша коалиция – мы можем иметь общие задачи. Это наша страна, это общая Грузия, и проблемы, которые имеет государство, должно решаться общими усилиями.

Значит, вас теперь можно поздравить с демократией?

Демократия – это долгий процесс, который никогда не заканчивается. Грузия сделала уже очень много шагов на этом пути, и, думаю, что эти выборы стали очень основательным шагом в этом направлении. Это только начало пути, а не конец.

Скажите, вы лично считаете, что президент должен уйти в отставку?

Я – человек законопослушный, и считаю, что надо следовать Конституции, а она говорит, что президент еще должен работать. Он уже заявил, что хоть и является лидером оппозиционной партии, остается президентом для всего парламента. Если он и правда так считает – это хорошо. Если ему удастся наладить взаимопонимание между оппозицией и большинством в парламенте, если он будет сотрудничать с оппозицией, то пусть завершит срок своей работы в октябре 2013 года. Но если его партия попытается блокировать какие-то реформы, тогда я бы лично сказал, что лучший выход, если бы он подал в отставку, как это бывает в нормальных демократических государствах.

Анастасия Береза