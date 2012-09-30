В Германии растет число детей, заболевших кишечной инфекцией

Источником заражения могла стать пища, которую поставляла одна и та же фирма, передает Радио «Свобода».

О самом масштабном случае распространения желудочно-кишечной инфекции среди детей стало известно из сообщений берлинского научно-исследовательского института имени Роберта Коха, который ведет наблюдение за распространением в Германии инфекционных заболеваний.

На данный момент выявлено 8365 случаев заболеваний в четырех федеральных, соседствующих друг с другом землях - Берлине, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Бранденбурге. Пострадали воспитанники 342 детсадов и школ.

Пока не ясно, идет ли во всех случаях речь о весьма опасном норовирусе, который, по неподтвержденным данным, определен у 16 детей в Саксонии. Надежду вселяет сообщение федерального министра сельского хозяйства и защиты потребителей Ильзе Айгнер, что число новых случаев заболеваний идет на убыль.