Россия не пожалеет 20 миллиардов на футбол

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», такую цифру назвал министр спорта Виталий Мутко.

Эта сумма, как отмечают журналисты, в два раза превышает ту цифру, которую озвучил в конце 2010 года тогда еще премьер-министр Владимир Путин.

В.Мутко отметил, что и эта цифра не окончательная, а лишь предварительная.

Накануне ФИФА назвала 11 городов России, которые через 6 лет примут у себя матчи мирового первенства.

В.Мутко отметил, что матч открытия и финальная игра Чемпионата мира пройдут на московском стадионе "Лужники".