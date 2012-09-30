Россия не пожалеет 20 миллиардов на футбол
15:43, 30 сентября 2012Мир
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Российские власти намерены потратить на организацию и подготовку мероприятий к Чемпионату мира по футболу 2018 года около 20 млрд долл.
Мутко озвучил цифры. Фото з сайту vestikavkaza.ru
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», такую цифру назвал министр спорта Виталий Мутко.
Эта сумма, как отмечают журналисты, в два раза превышает ту цифру, которую озвучил в конце 2010 года тогда еще премьер-министр Владимир Путин.
В.Мутко отметил, что и эта цифра не окончательная, а лишь предварительная.
Накануне ФИФА назвала 11 городов России, которые через 6 лет примут у себя матчи мирового первенства.
В.Мутко отметил, что матч открытия и финальная игра Чемпионата мира пройдут на московском стадионе "Лужники".
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