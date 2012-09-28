«Террорист» расстрелял президента Чехии из пластикового пистолета

В результате инцидента Президент Чехии не пострадал, передает ИТАР-ТАСС.

Нападавший попытался скрыться в толпе, но был задержан охраной Президента. Мужчина был одет в камуфляжную куртку. Его имя уже установлено, но пока прессе сообщили только, что ему 26 лет.

Сам В.Клаус отреагировал на происшедшее спокойно, заметив, что вокруг "много психически неуравновешенных людей". После задержания нападавшего Президент продолжил участие в торжествах и общался с местными жителями.

Пистолет, который использовал нападавший, был точной копией настоящего оружия, но мог стрелять только пластмассовыми пульками.

Ведется расследование инцидента и допрос нападавшего.