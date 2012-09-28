ЦИК Беларуси утвердил результаты выборов в парламент

Как передает собственный корреспондент УНИАН, ЦИК зарегистрировал всех 109 избранных депутатов парламента.

Также Центризбирком Беларуси утвердил итоги выборов членов Совета республики Национального собрания Баларуси (верхняя палата парламента).

«Всего было избрано 56 членов верхней палаты парламента: по восемь от каждой области и Минска. Избрание членов Совета республики проходило на заседаниях депутатов местных советов базового уровня в каждой области и Минского горсовета», - отметила председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

На практике выборы в верхнюю палату парламента проходят в Беларуси на безальтернативной основе. Еще восемь членов Совета республики имеет право назначить Президент.

Кроме этого, Л.Ермошина сообщила, что Центризбирком принял решение о созыве первых сессий Палаты представителей и Совета республики пятого созыва.

«Первое заседание сессии нижней палаты парламента нового созыва пройдет в Минске 18 октября, верхней – 19 октября», - сказала председатель ЦИК Беларуси.

Она сообщила, что Центральная комиссия будет вести первую сессию до избрания председателей палат.

«В сессии будут участвовать высшие должностные лица государства. Дата сессий согласована с очень многими политическими органами, в том числе с руководством страны», - отметила Л.Ермошина.

Как сообщалось, по данным ЦИК Беларуси, в ходе состоявшихся 23 сентября выборов в Палату представителей (нижняя палата) Национального собрания пятого созыва избрано 109 депутатов из 110 округов. В одном из безальтернативных округов, где была выдвинута только одна кандидатура, пройдут повторные выборы. В целом в Беларуси в выборах приняли участие 74,3% избирателей.