Наблюдатели ОБСЕ не считают белорусские выборы демократичными

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил глава миссии краткосрочных наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маттео Мекаччи на пресс-конференции в Минске.

«Данные выборы не были состязательными с самого начала», - подчеркнул М.Мекаччи.

В свою очередь глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев заявил, что парламентские выборы в Беларуси были проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом, соответствовали общедемократическим нормам, были прозрачными и открытыми.

«Можно констатировать, что избирательная кампания проходила в организованной и спокойной обстановке», - сказал С.Лебедев.

При этом он отметил, что наблюдатели от СНГ увидели ту же картину выборов, что и западные наблюдатели.

«Естественно, мы не могли на 100 процентов проконтролировать избирательную кампанию, но получили возможность создать полную картину выборов, ту же картинку выборов, что и западные наблюдатели. Но мы ее видим глазами друзей – здесь наш взгляд отличается. Мы видим недостатки, но они были единичными, в основном, носили технический характер», - сказал С.Лебедев.

Он сообщил, что итоговый документ миссии СНГ по результатам наблюдения за парламентскими выборами в Беларуси будет опубликован после окончательного утверждения выборов.

Как сообщалось, по данным ЦИК Беларуси, в ходе состоявшихся 23 сентября выборов в белорусский парламент избраны депутаты 109 из 110 округов. В одном из безальтернативных округов, где была выдвинута только одна кандидатура, пройдут повторные выборы. В целом в Беларуси в выборах приняли участие 74,3% избирателей.