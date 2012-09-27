В Беларуси из колонии выпустили оппозиционера

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Беларуси сообщила мать бывшего заключенного Лидия Коваленко. Сын вместе с женой сейчас находятся у нее.

«В конце июня С.Коваленко написал прошение о помиловании на имя Президента Беларуси Александра Лукашенко», - сказала Л.Коваленко.

Как рассказывала журналистам в июле жена оппозиционера после свидания с мужем в колонии, он вынужден был это сделать под давлением администрации.

«Он 24 или 25 июня написал. Ему обещали, что к 3 июля будет со своей семьей. Он написал на имя Президента полторы строчки: «Прошу вас меня помиловать», - сказала тогда Елена Коваленко.

По ее словам, самое сильное давление на С.Коваленко оказывалось со стороны администрации колонии, когда он находился в карцере за очередное нарушение режима.

«Там были очень плохие условия: крыша текла, окно было разбито, и когда был дождь, то затекала вода. За ночь надо было 5-6 раз вставать делать физические упражнения, чтобы не замерзнуть. Именно в это время к нему приходили по несколько раз в день и требовали, чтобы он написал покаяние, что он совершил хулиганский поступок, а не политическую акцию, как это было на самом деле», - отметила Е.Коваленко.

Справка УНИАН. С.Коваленко был задержан 19 декабря 2011 года по обвинению в уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы (ст. 415 Уголовного кодекса Беларуси). Речь идет о наказании, которое было вынесено оппозиционеру в мае 2010 года за вывешивание бело-красно-белого флага на главной новогодней елке Витебска.

В феврале этого года С.Коваленко осудили на 2 года и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сразу после задержания он объявил голодовку протеста, которая длилась около двух месяцев с небольшими перерывами.