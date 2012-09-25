Янукович: Украина довольна динамикой диалога с НАТО

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович в начале встречи с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, передает корреспондент УНИАН.

"Мы в целом удовлетворены динамикой отношений с НАТО и в частности относительно политического диалога на высшем уровне", - подчеркнул В.Янукович.

Президент Украины пригласил А.Расмуссена посетить Украину с визитом. "Думаю, это уже будет после выборов", - сказал он.