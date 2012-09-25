Прокуратура Польши выявила замену тел жертв Смоленской катастрофы
Польская прокуратура сегодня официально подтвердила замену тел жертв Смоленской авиакатастрофы, которую удалось выявить благодаря проведению эксгумации похороненных в Польше двух погибших в этой трагедии женщин, одна из которых - легенда польского независимого профсоюзного движения "Солидарность" Анна Валентинович.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом на пресс-конференции в Варшаве во вторник сообщил пресс-секретарь главной военной прокуратуры Збигнев Жепа.
Он отметил, что польские следователи решили провести дополнительное исследование после того, как обнаружили несоответствие в присланных российской стороной документах.
"Военные прокуроры анализируют, каким образом произошла замена тел жертв смоленской катастрофы", - сказал З.Жепа.
По его словам, проведенные генетические исследования однозначно подтверждают, что тела были заменены.
Он также сообщил, что следователи имеют сомнения в правильности захоронения 4 из 96 жертв аварии польского правительственного самолета, который разбился 10 апреля 2010 года под российским Смоленском, заметив, что в этих случаях также будет проведена эксгумация.
Представители крупнейшей оппозиционной польской партии "Право и справедливость" (PIS) назвали это дело "огромным скандалом" и заявили о намерении добиваться объяснений от власти Польши.
"Мы хотим спросить, кто решил запретить открывать гробы и проводить вскрытие тел в стране", - сказал на пресс-конференции депутат этой партии Мариуш Блащак.
В то же время З.Жепа заверил, что семьи близких имели возможность открывать гробы после того, как они прибыли в Польшу, но они не делали этого.
Польская Gazeta Wyborcza напоминает, что польские следователи ранее уже проводили эксгумацию тел трех жертв Смоленской катастрофы, подозревая, что в гробах могут быть тела других людей.
"Однако оказалось, что это был лишь непорядок в документах (которые предоставили россияне)", отмечает издание.
Как сообщал УНИАН, Смоленская авиакатастрофа унесла жизни большей части партийной элиты партии "Право и справедливость" во главе с соучредителем этой партии и на тот момент Президентом Польши Лехом Качинским.
Справка УНИАН. PIS обвиняет правящую в Польше партию "Гражданская платформа" (РО) в том, что она не была заинтересована в том, чтобы выяснить настоящие причины Смоленской трагедии, и отдала расследование дела полностью в руки россиян, которые, по их мнению, заинтересованы в сокрытии правды о трагедии.
Официальные польские и российские следователи назвали причиной падения правительственного самолета ошибку пилотов, в то время как PIS заявляет о возможном умышленном убийстве польских политиков.