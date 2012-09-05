Бортпроводники Lufthansa угрожают 24-часовой забастовкой

Бортпроводники авиакомпании Lufthansa намерены в пятницу, 7 сентября, провести 24-часовую забастовку во всех аэропортах Германии, если переговоры с руководством компании по вопросу заработной платы будут безуспешными, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

Как заявил руководителя профильного профсоюза Ufo Николай Баублис, бортпроводники "настроены крайне серьезно", хотя забастовка не будет проводиться, если руководство компании пойдет навстречу требованиям бастующих.

Ранее представители авиакомпании заявили, что считают происходящие забастовки бортпроводников "ударом в лицо клиентам" и призвали бастующих сесть за стол переговоров.

Во вторник, 4 сентября, из-за забастовки бортпроводников в Берлине, Франкфурте-на-Майне и Мюнхене авиакомпания была вынуждена отменить около 300 рейсов.

Профсоюз Ufo, организующий бортпроводников, угрожает начать бессрочные забастовки в случае, если руководство компании не прислушается к требованиям стюардесс и стюардов.

Бортпроводники Lufthansa уже бастовали 31 августа в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Они требуют повышения заработной платы на 5%. Переговоры представителей профсоюза Ufo и работодателя, касающиеся зарплаты 19 тысяч сотрудников, пока были безуспешными.

Lufthansa на фоне мирового долгового кризиса собирается сократить инвестиции и уволить 3,5 тысячи сотрудников. В течение трех лет концерн планирует сэкономить 1,5 млрд евро. В целях сокращения расходов Lufthansa собирается также реформировать свою дочернюю авиакомпанию Germanwings, и частично перевести туда сотрудников, выплачивая им более низкие зарплаты.