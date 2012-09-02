Экс-премьера Хорватии обвиняют в махинациях с недвижимостью

Прокуратура Хорватии выдвинула новые обвинения против бывшего премьер-министра страны Иво Санадера, инкриминируя ему участие в коррупционной сделке с недвижимостью.

Утверждается, что бывший премьер присвоил себе около 3 млн долларов, передает Радио «Свобода».

Официальные источники в Загребе сообщают, что И.Санадер с тремя сообщниками использовал правительственные фонды для приобретения недвижимости по цене, которая была существенно ниже рыночной.

Нынешнее обвинение – уже пятое после других предъявленных 59-летнему И.Санадеру. Он возглавлял правительство с 2003 по 2009 годы и за этот период, как утверждает прокуратура, присвоил себе 15 млн долларов в результате противозаконных операций.

Все предыдущие обвинения И.Санадер отвергал.