Эксперт вселяет надежду: осенью квартиры в Киеве могут подешеветь

Об этом сообщил глава союза консультантов по недвижимости Виктор Несин, сообщает Gazeta.ua.

"Если говорить о столице, то это достаточно стабильная цена с тенденцией на снижение в пределах 5-10%. Мы ожидаем, что до конца года цена еще может снизиться", - сказал он.

Рассказывая о причинах удешевления жилья, эксперт, в частности, отметил: "Во-первых, я думаю, что у населения все же нет средств для покупки недвижимости. Во-вторых рынок недвижимости очень чувствителен к политическим и экономическим событиям. Сейчас, накануне выборов, я думаю, активность на рынке будет крайне низка. Осенью активность, возможно увеличится, но не будет такой, как в докризисный период".

По его словам, в регионах цены на вторичку снизились на 20%. "И, опять же, даже при таком снижении не наблюдается большого спроса", - добавил Несин.

Напомним, эксперты прогнозируют, что осенью 2012 года соотношение спроса вторичного и первичного жилья может перераспределиться и составлять 60% на 40% соответственно.